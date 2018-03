Pantera Negra se torna o filme de super-herói mais rentável nos EUA

Somando mais de US$ 630 milhões nos Estados Unidos, Pantera Negra superou a arrecadação de Os Vingadores (US$ 623,4 milhões) e se tornou a produção de super-herói mais rentável da história no país (via Box Office Mojo).





Pantera superou Os Vingadores em bilheteria. (Foto: Pantera Negra/Marvel Studios/Reprodução)

O longa estrelado por Chadwick Boseman agora ocupa também a quinta posição no ranking geral da bilheteria dos EUA, ficando atrás de Star Wars: O Despertar da Força (US$ 936,6 milhões), Avatar (US$ 760,5 milhões), Titanic (US$ 659,3 milhões) e Jurassic World (US$ 652,2 milhões).

Além de Chadwick Boseman no papel principal, Pantera Negra conta com Michael B. Jordan e Forest Whitaker. Danai Gurira vive Okoye e Lupita Nyong'o interpreta Nakia, as duas principais Dora Milaje do filme. Com direção de Ryan Coogler, Pantera Negra está em cartaz nos cinemas.

Omelete