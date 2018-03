Pantera Negra já ultrapassou US$ 10 milhões em primeiro dia na China

Pantera Negra foi lançado na China nesta sexta-feira (9) e, de acordo com a Variety, já ultrapassou US$ 10 milhões na primeira metade do dia. Contando com as prévias de quinta-feira à noite, o filme arrecadou US$ 11.3 milhões no total até agora. No dia da estreia, Pantera Negra foi responsável por 60% dos ingressos comprados, seguido pelo documentário patriótico Amazing China, com 19%.

Previsões estipulam que o longa arrecade entre US$ 50 e 60 milhões, possivelmente até mais. A venda de ingressos para o filme do herói até agora já superou Homem-Aranha: De Volta ao Lar em 30%.

Se a expectativa for confirmada, ela seguiria a tendência dos últimos lançamentos da Marvel: Doutor Estranho (US$ 47 milhões), Guardiões da Galáxia Vol. 2 (US$ 54 milhões) e Thor: Ragnarok (US$ 57 milhões). Capitão América: Guerra Civil é um ponto fora da curva, tendo arrecado US$ 99 milhões.

Além de Chadwick Boseman no papel principal, Pantera Negra conta com Michael B. Jordan e Forest Whitaker. Danai Gurira vive Okoye e Lupita Nyong'o interpreta Nakia, as duas principais Dora Milaje do filme. Com direção de Ryan Coogler, Pantera Negra está em cartaz nos cinemas.

Omelete