Pantera Negra 2 é confirmado por Kevin Feige

Em entrevista à Entertainment Weekly, o chefe-estrategista do Universo Cinematográfico Marvel, Kevin Feige, confirmou a produção de Pantera Negra 2! Ainda que não tenha revelado maiores informações sobre a continuação, o produtor anunciou que a sequência do aclamado Pantera Negra de Ryan Coogler - prestes a bater a marca de US$ 1 bilhão arrecadados ao redor do mundo com seus US$ 930 milhões já obtidos até agora - é uma certeza absoluta:

"Não há nada específico para revelar, além de dizer que nós absolutamente faremos a sequência. Um de nossos passatempos favoritos na Marvel Studios é sentar e conversar depois de uma "Parte 1" e aí sonhar e falar sobre o que faríamos em uma "Parte 2". Existiram muitas dessas conversas quando estávamos montando o primeiro Pantera Negra. Temos ideias e uma direção bastante sólida na qual queremos seguir com o segundo longa", decretou Feige.

(Foto: Divulgação/ Marvel)

Verdadeiro fenômeno cultural e político, Pantera Negra é um filme de superlativos - e, portanto, não era difícil prever o anúncio de uma sequência. Considerado pelo próprio Feige como a melhor aventura já produzida pela Marvel, a produção estrelada por Chadwick Boseman trouxe representatividade, um vilão muito forte com o Erik Killmonger de Michael B. Jordan e um elenco de apoio extremamente talentoso, formado por nomes como Lupita Nyong'o e Danai Gurira. E o sucesso de Pantera Negra é tão grande e significativo que Feige e sua equipe já estão considerando prequels, outras continuações e spin-offs:

"Ainda não estamos prontos para falar sobre isso, mas assim como os filmes que fizemos nas primeiras três fases, existem outras ideias que são grandes conceitos para novos filmes, com grandes personagens e grandes personagens secundários, como em Pantera Negra. Novos lugares e territórios que têm um significado cultural próprio, e continuar a contar histórias que representam o mundo como ele é, que representam pessoas que provavelmente não se viram representadas dessa forma no passado. Queremos continuar a fazer isso [...] Acho que Shuri [Letitia Wright] é incrível, e você verá muito mais dela em nosso universo. Okoye [Gurira], eu veria três filmes de ação só com Okoye. Não estou dizendo que faremos isso, mas estou dizendo que estamos intrigados com as possibilidades", afirmou Feige.

Adorocinema