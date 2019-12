Pai do cantor sertanejo João Bosco morre aos 61 anos

O pai do cantor João Bosco, da dupla com Vinícius, morreu na madrugada deste sábado (21) após complicações devido a um procedimento cirúrgico, realizado na última semana, em Campo Grande (MS). A informação foi divulgada no perfil oficial da dupla em uma rede social.

O artista usou as redes sociais para se despedir do pai (Foto: Reprodução Instagram)

João Bosco Homem de Carvalho, conhecido como João do Gelo, deixa esposa, filhos e netos. De acordo com a nota, o corpo será velado e enterrado em Coxim, Mato Grosso do Sul, cidade em que residia.

"Em nome do cantor João Bosco e de sua família, a equipe João Bosco & Vinícius agradece o carinho e respeito neste momento tão doloroso", diz o comunicado. A assessoria afirmou ainda que o cantor Vinícius cumprirá sozinho a agenda de shows da dupla neste sábado.

Folhapress