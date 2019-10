Nesta segunda-feira (28), Mauro Machado, pai de Anitta, compartilhou a primeira foto dos filhos reunidos na casa da cantora. Anitta e Renan Machado conheceram o novo irmão, Felipe Terra, após um teste de DNA confirmar a paternidade de Panitto, como ele também é conhecido pelos fãs de Anitta.



"Enfim rolou um encontro maravilhoso, meu com meus filhos e neta. Muitas emoções rolando. Muita felicidade implícita", escreveu ele na publicação do Instagram. Também está na foto a neta de Mauro, Letícia, de 8 anos. "Meu maior presente do ano. Meu irmão novo é demais. Transbordando de felicidade", disse Anitta ao publicar fotos com Felipe e a sobrinha.





Foto: Reprodução/Instagram

A notícia da confirmação da paternidade foi divulgada na semana passada. "Ninguém buscou a gente, eu que fui atrás dele. A mãe dele e o meu pai perderam contato, a mãe dele viu meu pai na televisão junto comigo, comentou que aquele era nosso pai. E ele não nos procurou porque tinha medo de a gente achar que ele queria dinheiro, era interesseiro, como todo mundo ficou comentando", disse Anitta na ocasião.



Quem