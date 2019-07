Padre Fábio de Melo ironiza chef Henrique Fogaça após polêmica

Depois de toda a polêmica com relação à foto publicada pelo chef Henrique Fogaça nas redes sociais, na qual ele aparecia com duas freiras e usava uma camiseta que mostrava um beijo entre religiosas, o padre Fábio de Melo acabou ironizando a atitude de Fogaça.

Em sua conta do Twitter, o padre criticou a atitude e as palavras de Fogaça contra a igreja católica. "Usar a imagem de duas pessoas que lhe dedicaram gentileza, expondo-as ao ridículo, colocando-as como coadjuvantes de seu protesto, está longe de ser uma atitude de 'pessoa do bem'", escreveu o padre Fábio de Melo.

Na ocasião, Fogaça apagou e publicou algumas vezes a imagem e falou que não era uma pessoa preconceituosa. O fato causou a revolta de muitos seguidores, que começaram a xingar o jurado do MasterChef acusando-o de faltar com respeito.

Nesta segunda-feira (1º), porém, ele voltou a publicar um vídeo pedindo mais uma vez desculpas pelo episódio. "Somente Deus pode julgar minhas atitudes. E, por essa razão, em respeito ao modo de pensar da minha família, meus amigos e seguidores, venho pedir desculpas. Acredito que cada um tenha um modo de entender o mundo. Em momento algum eu tive a intenção de desrespeitar, principalmente a Deus, com a foto ou vídeos que fiz. Fui, sim, infeliz em expor meus pensamentos."

