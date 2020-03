O padre Fábio de Melo foi alvo de críticas nas redes sociais por ter publicado um comentário irônico sobre a eliminação de Daniel no Big Brother Brasil 20, na noite de terça-feira (24).

No Twitter, rede social em que tem 7,3 milhões de seguidores, Melo escreveu: "Vem Daniel, vem enfrentar o corona aqui fora com a gente!"

O ator e modelo deixou o programa com 80,82% dos votos. Apesar da forte rejeição, muitos internautas não gostaram do comentário do padre sobre o brother. Um deles afirmou: "Gente pra que isso? Até o padre fazendo chacota da pessoa. Olha sinceramente viu...parece até que o Daniel é um monstro. O mundo está merecendo mesmo todo esse caos que estamos vivendo."

Outro comentou: "Que decepção, padre. Eu sou católico e o senhor disseminando o ódio ao invés de compaixão e perdão?"

Em agosto do ano passado, Melo ficou longe do Twitter após se envolver em um bate-boca na rede. A polêmica começou com um comentário dele sobre a "saidinha" de Dia dos Pais de Alexandre Nardoni, condenado por matar a filha em 2008. "Não entendo de leis, mas a 'saidinha' deveria ser permitida somente no dia de finados. Para que visitassem os túmulos dos que eles mataram", tuitou ele.



Padre Fábio de Melo comemora saída de Daniel no BBB e é criticado na internet. Reprodução



O comentário gerou reações das mais variadas e uma longa discussão sobre ressocialização, justiça e sistema penal. Após o desgaste, o padre optou por se despedir da rede.

"Meus queridos, vou ficando por aqui. Tenho uma saúde emocional a ser cuidada. Sei o quanto já provei a solidão provocada pela depressão, pelo pânico. Tomar remédios só faz sentido quando evitamos os gatilhos dos desconfortos. Este lugar deixou de ser saudável pra mim. Obrigado!", escreveu.

Ele voltou a postar no Twitter em fevereiro deste ano. "Após ter criado ao mundo e descansado no sétimo dia, Deus acordou muitíssimo bem-humorado e criou o pão na chapa", escreveu na ocasião.

Folhapress