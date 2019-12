Pablo Vittar surge "siliconada" e internet pira - (Foto: Reprodução/Instagram)

A cantora Pablo Vittar voltou a ousar em seu Instagram com fotos usando prótese de silicone neste domingo (22). Na publicação com dois cliques, a drag se limita a escrever na legenda "Amor de Quenga", em referência ao título de seu mais novo single do trabalho '111 1'.

Nas fotos (veja mais abaixo), a dona dos hits 'Problema Teu' e 'K.O' fez poses sexy com sua prótese de silicone, acessório que ela comprou no exterior. Com uma peruca que a deixou morena, a musa exibiu um decote de destaque nos cliques, o que arrancou vários elogios.





Decote de Pablo Vittar gerou avalanche de curtidas e comentários - (Foto: Reprodução/Instagram)

"Perfeita", um fã comentou, complementando com um "que peituda você, viu?" de um outro internauta. Diversos seguidores de Vittar, no entanto, abusaram do termo "gostosa" na seção de comentários da foto. O grupo 'Psirico' e o cantor Mateus Carrilho também elogiaram a artista.

A publicação já soma cerca de meio milhão de curtida na rede social. Em novembro, Pabllo Vittar já havia aparecido aos fãs com as mesmas próteses de seios de silicone.

Recentemente, a drag queen brasileira - que sempre é confundida com famosas -, foi comparada com outra personalidade: Neymar. Um outro post no Insta viralizou após às semelhanças.

TV Fama