Pabllo Vittar troca declarações de amor com modelo após cenas de clipe

Pabllo Vittar e o fotógrafo e modelo Antonio Kaio são mais do que apenas colegas de cena no clipe “Seu Crime”, lançado pela cantora esta semana.

Os dois têm trocado algumas mensagens carinhosas nas redes sociais. No perfil de Antonio Kaio no Instagram, que contou com um aumento considerável de seguidores após a estreia do vídeo, há um diálogo que mostra que a relação da dupla vai além do trabalho.

Em um post sobre “Seu Crime”, o modelo compartilhou uma foto com a cantora e caprichou na legenda. “Muito criminosos do amor. Já assistiram ao clipe desse hino? #seucrime #pabllovittar #naoparanao”, escreveu.



(Foto: reprodução/Instagram)



Pouco depois, Pabllo derreteu-se nos comentários. “Afff neném lindo”, elogiou acrescentando um emoji de coração. O rapaz concluiu com uma declaração de amor. “Te amo, de verdade”.

Em outra publicação sobre o clipe, com a imagem de uma cena quente entre a artista e o modelo de 25 anos, a cantora apimentou ao comentar com emojis de chamas.

Segundo o próprio Antonio Kaio, já existia uma “amizade colorida” entre ele e Pabllo bem antes da gravação do vídeo. Em entrevista ao jornal “O Globo”, o modelo de 25 anos contou que conheceu a cantora há cerca de dois anos, após show da artista em Belém, no Pará, sua terra natal.

Ainda de acordo com o rapaz, a relação que nasceu desse primeiro encontro culminou com o convite para ele estrelar o clipe de “Seu Crime”.

TV Fama