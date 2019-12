Pabllo Vittar surge com frente única e microssaia em clipe

Pabllo Vittar lançou nessa quarta-feira (4) o clipe do novo single, “Amor de Que”, e presenteou os seguidores com um clique pra lá de ousado.

Foto: Reprodução/Instagram

Na imagem compartilhada em seu perfil no Instagram, a musa aparece com uma blusa frente única e uma microssaia, deixando o bumbum torneado à mostra.

No clipe, a Drag Queen se diverte com vários rapazes e mostra que tem liberdade em decidir com quem se relaciona. A faixa "Amor de Que" faz parte do terceiro álbum de estúdio de Pabllo, “111”, que conta com parcerias com Charli XCX e Pisirico.





O vídeo já obteve mais de 400 mil visualizações no Youtube e colecionou vários elogios. "Apreciem a melhor música de 2019", "Travou vem um milhão", brincou outro. "Maraaaavilhosaaa. Isso que é um "Amor de Que" bb", pontuou outro.

O álbum foi dividido em duas partes. A primeira parte foi disponibilizada nas plataformas digitais desde 31 de outubro e a segunda e última fase do álbum chega no início de 2020. A faixa “Amor de Que”, já estreou como sucesso e está na lista das 50 mais viralizadas no Spotify Brasil.

TV Fama