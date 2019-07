Pabllo Vittar se declara para Anitta durante parada LGBT de NY: 'Te amo'

Pabllo Vittar, 24, mencionou Anitta, 26, durante uma apresentação que fez neste sábado (29), na parada LGBTQI+ de Nova York. As duas, que trocam farpas desde um desentendimento que ocorreu em setembro de 2018, já chegaram a dizer que não são amigas, mesmo tendo lançado a música "Sua Cara" juntas.



Na apresentação, enquanto cantava a música de parceria com a carioca, Pabllo gritou: "Anitta, I love you" (em português, "Anitta, eu te amo").

Os fãs começaram a especular nos últimos dias que as duas cantoras teriam feito as pazes e estariam planejando uma nova parceria. Tudo começou quando Anitta publicou uma foto dela com um visual de brilho e a legenda "Shine". Neste dia, Pabllo também publicou uma imagem sua com uma roupa cheia de brilho e a legenda "Shine like me" ("Brilhe como eu").

Até então, as publicações poderiam ser uma coincidência ou até uma alfinetada. No entanto, o produtor musical Gage publicou na quinta-feira (27) um tuíte com a legenda "Shine Anitta & Pabllo Vittar", mencionando os perfis das duas.

A sequência de publicações fez as especulações ficarem ainda mais fortes e os fãs das duas artistas acreditarem que a rivalidade poderia ter acabado. Procuradas pela reportagem, as assessorias de Anitta e Pabllo Vittar não se pronunciaram sobre o caso.

Folhapress