Pabllo Vittar relança álbum 'Não Para Não' em versão eletrônica

Pabllo Vittar, 24, lançou nesta sexta-feira (10) uma versão totalmente remixada para a música eletrônica de seu segundo álbum, "Não Para Não".



A versão remixada do segundo álbum de Pabllo Vittar já está disponível em todas as plataformas digitais, a partir da meia-noite de sexta-feira (10)A cantora apresenta a novidade após voltar de sua primeira turnê internacional, que passou por diversas cidades da América Latina e da Europa.

A viagem de Pabllo Vittar pelo mundo lhe rendeu dois shows no festival Coachella, um dos mais conhecidos e famosos do mundo, na Califórnia: um com Diplo e outro com o duo Sofi Tukker.

Pabllo subiu ao palco durante o show de Diplo para cantar a música "Sua Cara", lançada em 2017 em parceria com Anitta e Major Lazer (grupo criado por Diplo e Switch).

Já no dia seguinte, subiu ao palco com o duo Sofi Tukker e cantou "Energia" juntos, música que foi lançada em setembro de 2018.

Folhapress