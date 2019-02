Pabllo Vittar lança novo clipe e fãs dizem ser ironia a fake news e Pink Money

"Agora o Pabllo Vittar foi longe demais!". É assim que costumam começar as notícias falsas veiculadas sobre a cantora, que lançou nesta segunda-feira (4) seu mais novo clipe, "Seu Crime".



A música já havia sido lançada em outubro de 2018, mas só agora ganhou vídeo. Nele, Pabllo Vittar parece fazer uma rápida referência a uma das principais fake news criadas sobre a cantora, de que o Banco Central veicularia uma nota com o rosto de Pabllo estampado.

A nota que aparece no clipe, de cor rosa, também pode ser entendida como uma referência ao "Pink Money", expressão que designa como as empresas reduzem a comunidade LGBT a uma oportunidade de mercado, por seu potencial de consumo.

No clipe, assim como nas demais músicas de seu novo disco "Não Para Não", a maranhense Pabllo também explora suas origens nordestinas em cenários com imagens rápidas e sequências frenéticas.

A batida da música é do DJ Diplo e acompanha o que seriam as batidas aceleradas do coração em diferentes momentos de uma relação: amor, dor e superação.





Folhapress