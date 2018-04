Pabllo Vittar grava piloto de seu programa na Multishow: 'sonho'

Pabllo Vittar gravou nesta quinta-feira (26) o piloto de Prazer, Pabllo Vittar, nova atração do Multishow, que estreia na próxima terça-feira (1), às 21h. QUEM acompanhou, com exclusividade, os bastidores do ensaio do programa apresentado pela cantora drag queen, que está empolgada com o projeto.

“É a realização de um sonho. Eu tenho que agradecer muito ao Multishow por essa oportunidade, mas também aos meus fãs que me colocaram aqui. Se preparem que vai ter muitas performances baphônicas e muita gente legal que vou entrevistar. A maioria dos entrevistados são meus amigos”, adianta.

Na estreia, Preta Gil e seu filho, Francisco, baterão um papo sobre família e participarão de quadros divertidos. Vai ter montação, dicas de make e ainda performances musicais. Além de seus sucessos, Pabllo apresenta hits de divas do pop, como Britney Spears, de quem é muito fã.

O cenário - moderno e grandioso - conta com um palco cheio de painéis de led; um closed, no qual a apresentadora se trocará ao vivo para os seus grandiosos números musicais; e uma sala, com clima intimista, para os convidados se sentirem bem à vontade.

Quem