Pabllo Vittar empina bumbum e é confundida com Luísa Sonza

Pabllo Vittar sextou em clima de #tbt, publicou duas fotos de biquíni e confundiu os fãs nesta sexta-feira (20).

A drag queen surgiu com cabelos longos cacheados e empinou o bumbum no meio do mato. "saudades da bahia", escreveu ela, que logo gerou repercussão pelo visual parecido ao de outra cantora.

"Achei que era você a Luísa Sonza", disse um internauta. "Pensei q fosse a Luísa kkkkkk", divertiu-se outra. "Luísa Son..A não", comentou mais uma. "@luisasonza, o parto dessas gêmeas foi normal ou cesariana?", brincou outro.



Foto: Reprodução/Instagram

Líder das comparações com outras famosas, recentemente Pabllo foi confundida com Brunna Gonçalves, a namorada da funkeira Ludmilla.

Já "confundida" com Bruna Marquezine, a boneca Barbie e a sereia Ariel, a drag também foi apontada como "sósia" de Grazi Massafera.

TV Fama