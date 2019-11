Pabllo Vittar é o melhor artista brasileiro no MTV EMA

Pabllo Vittar comemorou seu aniversário de 25 anos na última sexta (1º), mas parece que os presentes não param de chegar. Neste domingo (3), ela recebeu um bem especial.



Indicada na categoria de melhor artista brasileiro do MTV Europe Music Awards, o EMA, a drag queen foi revelada como a vencedora nesta manhã.

Ela desbancou Emicida, Kevin O Chris, Ludmilla e Anitta, vencedora das últimas cinco edições do prêmio. Pabllo já havia sido indicada ao troféu em 2018 e, agora, finalmente chegou sua vez de levá-lo para casa.

Feliz com a vitória, a drag queen usou as redes sociais para celebrar. "Quero agradecer do fundo do meu coração todos os vittarlovers", disse em referência a seus fãs.



"Gente, a gente ganhou o EMA", grita ela em seguida, em um vídeo. "Obrigado, gente, pra todo mundo que votou, todo mundo que participou, muito obrigado", finalizou, emendando também um "thank you" e um "gracias".

Apesar de a cerimônia do MTV EMA começar apenas por voltas das 18h (horário de Brasília) deste domingo, os artistas que vencem como os melhores de seus países são anunciados antes da premiação.



Antes de seu início, Pabllo ainda comandará um esquenta no tapete vermelho, a partir das 17h, onde deve apresentar os sucessos de seu novo álbum, "111". Ela é a primeira brasileira a fazer show no EMA.

A vitória sobre Anitta tem, além da quebra da hegemonia da carioca no prêmio, uma particularidade. Ela e Pabllo teriam brigado logo após o lançamento da parceria "Sua Cara", em 2017, e desde então não se dão muito bem.

Folhapress - Imagens: Reprodução/Instagram