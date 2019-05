Ovacionada pelo público, Anitta bota Anhangabaú para dançar

Anitta botou o vale do Anhangabaú para dançar neste domingo (19) de Virada Cultural. Ela atrasou cerca de dez minutos, mas logo fez a alegria das 115 mil pessoas (estimativa da SPTuris) que vieram ao centro mesmo sob o sol do meio-dia.

Com uma base de fãs bastante dedicada, Anitta foi frequentemente ovacionada pelo público da primeira fila, que gritava "diva!", "olha essa 'raba'!", "maravilhosa!", entre outras expressões. Também em função do horário, havia muitas crianças e jovens na plateia.

Mas a popularidade de Anitta vai além dos fãs. O show dela reuniu diversas pessoas que estão trabalhando no evento. "Ela é muito boa, até fugi do trampo pra vir assistir", diz Wesley Rodrigues, de 22 anos. Morador do Grajaú, na zona sul, ele estava vendo a cantora pela primeira vez e registrando tudo no celular.

Com um repertório que alterna canções em português, inglês e espanhol, ela tem melhor resposta do público quando canta em sua língua mãe.

Além das faixas do recente álbum "Kisses" (2019), ela não economizou hits da carreira, incluindo "Bang", "Zen" e "Sua Cara" (parceria com Major Lazer e Pabllo Vittar).

As participações surgiram em gravações, caso do rapper americano Swae Lee (da dupla Rae Sremmurd) em "Poquito", o funkeiro Kevinho em "Terromoto", Caetano Veloso em "Você Mentiu", Ludmilla e Snoop Dogg em "Onda Diferente", entre muitos outros.

Em cima do palco, Anitta foi incansável, sem poupar as danças coordenadas e as reboladas que são sua marca -e levam os fãs à loucura. Ao som do funk acelerado (150 BPM), ela e os dançarinos até improvisaram um passinho.

O encerramento foi voltado ao funk e teve os momentos de maior animação, com "Vai Malandra", "Favela Chegou" e "Show das Poderosas".

Folhapress