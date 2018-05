Outlander é renovada por mais duas temporadas!

A quarta temporada de Outlander nem estreou e as próximas já estão garantidas. O Starz anunciou hoje a renovação do romance para a quinta e a sexta temporadas. Atualmente as estrelas Caitriona Balfe e Sam Heughan filmam na Escócia os episódios do quarto ano do show, adaptação da série literária de Diana Gabaldon.

"Os fãs podem relaxar com a certeza de que os amados Claire e Jamie voltarão encarando novos desafios, adversários e aventuras nas temporadas cinco e seis, conforme mergulharemos na história americana e continuaremos a trama dos Frasers no Novo Mundo", declarou Chris Albrecht, presidente do canal de TV que exibe Outlander desde 2014.

Foto: Reprodução/Starz

A 3º temporada foi baseada no livro O Resgate no Mar (1993) e os treze episódios da 4ª serão inspirados em Os Tambores de Outono (1996). Depois vêm A Cruz de Fogo (2001), Um Sopro de Neve e Cinzas (2005), Ecos do Futuro (2009), Written in My Own Heart's Blood (2014) e o ainda inédito Go Tell the Bees That I Am Gone, previsto para 2019. Ou seja, material há para no mínimo nove temporadas no total.

Com 12 episódios cada, a 5ª e a 6ª temporadas devem estrear respectivamente em 2019 e 2020. O primeiro episódio da 4ª temporada será lançado em novembro deste ano. Com Ronald D. Moore como showrunner, Outlander acompanha o amor infinito de Claire (Balfe), destemida enfermeira do século XX, e Jamie Fraser (Heughan), guerreiro escocês do século XVIII.





