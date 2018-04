Oscar divulga novas regras e datas para a 91º edição da premiação

A 91ª edição do Oscar, marcada para ocorrer no dia 24 de fevereiro de 2019, acaba de ganhar seus primeiros detalhes. Além de ter estabelecido mais datas para a premiação, incluindo os prazos para as votações e para o anúncio dos nomeados, a Academia de Artes e Ciências Cinematográficas dos Estados Unidos também divulgou um novo conjunto de regras e datas específicas para as categorias Animação, Documentário, Curta Documentário, Filme Estrangeiro, Curta Animado e Curta.

Com a temporada do Oscar marcada para ser iniciada no dia 18 de novembro de 2018, os candidatos para as categorias supracitadas só poderão se inscrever até o dia 1º de outubro - para as demais competições, o prazo final fica para 15 de novembro. No caso das premiações musicais - Melhor Trilha Sonora e Melhor Canção Original, a votação - os membros da Academia poderão escolher seus indicados entre os dias 7 e 14 de janeiro de 2019 - será dividida em duas etapas: os integrantes da divisão em questão terão que fazer um primeiro corte de 15 concorrentes que deste grupo sejam eleitos os cinco nomeados finais.

Foto: Divulgação/ Academia de Artes e Ciências Cinematográficas dos Estados Unidos

Em relação aos longas-metragens documentais, todas as produções que vencerem prêmios qualificatórios em festivais de cinema escolhidos pela Academia tornarão-se elegíveis à premiação - a mudança na categoria elimina, portanto, a obrigatoriedade da exibição cinematográfica tradicional para as não-ficções, abrindo espaço para obras que não conseguem adentrar o disputado circuito comercial estadunidense. Para alinhar a categoria de Melhor Documentário e de Melhor Animação com a disputa principal do Oscar, outra mudança: a cédula de indicados ganhará mais espaços para que mais produtores possam ser nomeados às estatuetas.

Com todos os regulamentos estabelecidos, resta mencionar as últimas datas: 22 de janeiro de 2019 será o dia em que os indicados à maior e mais badalada premiação do universo cinematográfico serão conhecidos, enquanto a semana de votações que elegerá os donos de cada estatueta do Oscar 2019 serão decididos entre os dias 12 e 19 de fevereiro.

