Oscar 2018 | Conheça a lista dos vencedores

A Academia de Artes e Ciências Cinematográficas premiou, na noite do domingo (4), os melhores do ano na 90ª edição do Oscar. A cerimônia foi toda marcada por discursos fortes sobre diversidade, igualdade e inclusão, vindo de apresentadores e vencedores, mas um se destacou. Recebendo o prêmio de Melhor Atriz, Frances McDormand pediu que todas as mulheres indicadas se levantassem, um modo de deixar claro para todos os presentes que elas têm sim histórias para contar.



Na 90º edição, a apresentação da cerimônia ficou por conta do comediante Jimmy Kimmel. Foto: Reprodução

O monólogo de abertura do comediante Jimmy Kimmel foi mais brando, se comparado com o que Seth Meyers e outros apresentadores fizeram nessa temporada de premiações. Porém, isso não significa que o humorista poupou Hollywood e o próprio governo americano de suas críticas. Pelo contrário: Kimmel fez comentários sarcásticos sempre que possível. Mas, como ele mesmo ressaltou, a premiação destacaria o lado positivo, mostrando a mudança pela a qual a indústria está passando, e desde o primeiro momento ele já deu o tom.

Em se discurso de apresentação, o apresentador Jimmy Kimmel reconheceu o sucesso de Pantera Negra e Mulher-Maravilha nas bilheterias. Ao falar sobre os filmes indicados este ano, o comediante disse:

"É uma noite positiva, para reconhecer filmes que são inspiradores, todos os quais foram destruídos por Pantera Negra neste final de semana. Reconhecendo o sucesso de Mulher-Maravilha também, ele completou: "Pantera Negra e Mulher-Maravilha foram sucessos enormes, o que é quase inacreditável porque eu lembro de uma época quando os estúdios não acreditavam em filmes de super-herói com minorias ou mulheres. Eu lembro bem porque isso foi em março do ano passado".

O grande vencedor da noite foi A Forma da Água. Além do prêmio de Melhor Filme, o longa da Fox Searchlight ganhou nas categorias Melhor Direção, Melhor Design de Produção e Melhor Trilha Sonora Original. Dunkirk também foi destaque nas categorias técnicas, encerrando a noite com três estatuetas.

Confira a lista com os vencedores:

Melhor Filme

Me Chame Pelo Seu Nome

O Destino de Uma Nação

Dunkirk

Corra!

Lady Bird - A Hora de Voar

Trama Fantasma

The Post - A Guerra Secreta

A Forma da Água (VENCEDOR)

Três Anúncios Para um Crime



O destaque da premiação foi para o filme The Shape of Water (A forma da Água), eleito pela acadêmia o melhor filme. Foto: Divulgação

Melhor Direção

Dunkirk - Christopher Nolan

Corra! - Jordan Peele

Lady Bird - A Hora de Voar - Greta Gerwig

Trama Fantasma - Paul Thomas Anderson

A Forma da Água - Guillermo del Toro (VENCEDOR)

Melhor Atriz

Sally Hawkins - A Forma da Água

Frances McDormand - Três Anúncios Para um Crime (VENCEDORA)

Margot Robbie - Eu, Tonya

Saoirse Ronan - Lady Bird - A Hora de Voar

Meryl Streep - The Post - A Guerra Secreta

Melhor Ator

Timotheé Chalamet - Me Chame Pelo Seu Nome

Daniel Day Lewis - Trama Fantasma

Daniel Kaluuya - Corra!

Gary Oldman - O Destino de Uma Nação (VENCEDOR)

Denzel Washington - Roman J. Israel, Esq.

Melhor Ator Coadjuvante

Willem Dafoe - Projeto Flórida

Woody Harrelson - Três Anúncios Para um Crime

Richard Jenkins - A Forma da Água

Christopher Plummer - Todo o Dinheiro do Mundo

Sam Rockwell - Três Anúncios Para um Crime (VENCEDOR)

Melhor Atriz Coadjuvante

Mary J. Blige - Mudbound – Lágrimas sobre o Mississipi

Allison Janney - Eu, Tonya (VENCEDORA)

Laurie Metcalf - Lady Bird - A Hora de Voar

Octavia Spencer - A Forma da Água

Lesley Manville - Trama Fantasma

Melhor Roteiro Original

Doentes de Amor

Corra! (VENCEDOR)

Lady Bird - A Hora de Voar

A Forma da Água

Três Anúncios Para um Crime

Melhor Roteiro Adaptado

Artista do Desastre

Me Chame Pelo Seu Nome (VENCEDOR)

Logan

A Grande Jogada

Mudbound – Lágrimas sobre o Mississipi

Melhor Animação

O Poderoso Chefinho

Viva - A Vida é uma Festa (VENCEDOR)

O Touro Ferdinando

Com Amor, Van Gogh

The Breadwinner

Melhor Documentário em Curta-Metragem

Edith+Eddie

Heaven is a Traffic Jam on the 405 (VENCEDOR)

Heroin(e)

Kayayo: The Living Shopping Baskets

Knife Skills

Traffic Stop

Melhor Documentário em Longa-Metragem

Abacus: Pequeno o Bastante Para Condenar

Visages villages

Ícaro (VENCEDOR)

Últimos Homens em Aleppo

Strong Island

Melhor Filme Estrangeiro

Uma Mulher Fantástica (Chile) (VENCEDOR)

O Insulto (Líbano)

Sem Amor (Rússia)

The Square - A Arte da Discórdia (Suécia)

Corpo e Alma (Hungria)

Melhor Curta-Metragem

DeKalb Elementary

The Eleven O’Clock

My Nephew Emmett

The Silent Child (VENCEDOR)

Watu Wote/All of Us

Melhor Curta em Animação

Dear Basketball - Glen Keane e Kobe Bryant (VENCEDOR)

Garden Party - Victor Caire e Gabriel Grapperon

Lou - Dave Mullins e Dana Murray

Negative Space - Max Porter e Ru Kuwahata

Revolting Rhymes - Jakob Schuh e Jan Lachauer

Melhor Canção Original

"Remember Me" - Viva - A Vida é uma Festa - Kristen Anderson-Lopez e Robert Lopez (VENCEDOR)

"This is Me" - O Rei do Show - Benj Pasek e Justin Paul

"Mighty River" - Mudbound – Lágrimas sobre o Mississipi - Mary J. Blige, Raphael Saadiq e Taura Stinson

"Mystery of Love" - Me Chame Pelo Seu Nome - Sufjan Stevens

"Stand Up for Something" - Marshall - Diane Warren e Lonnie R. Lynn

Melhor Fotografia

Blade Runner 2049 - Roger Deakins (VENCEDOR)

O Destino de Uma Nação - Bruno Delbonnel

Mudbound – Lágrimas sobre o Mississipi - Rachel Morrison

Dunkirk - Hoyte van Hoytema

A Forma da Água - Dan Laustsen

Melhor Figurino

A Bela e a Fera

O Destino de Uma Nação

Trama Fantasma (VENCEDOR)

A Forma da Água

Victoria e Abdul - o Confidente da Rainha

Melhor Maquiagem e Cabelo

O Destino de Uma Nação (VENCEDOR)

Extraordinário

Victoria e Abdul - o Confidente da Rainha

Melhor Mixagem de Som

Em Ritmo de Fuga

Blade Runner 2049

Dunkirk (VENCEDOR)

A Forma da Água

Star Wars - Os Últimos Jedi

Melhor Edição de Som

Em Ritmo de Fuga

Blade Runner 2049

Dunkirk (VENCEDOR)

A Forma da Água

Star Wars - Os Últimos Jedi

Melhores Efeitos Visuais

Blade Runner 2049 (VENCEDOR)

Guardiões da Galáxia Vol.2

Kong - A Ilha da Caveira

Star Wars - Os Últimos Jedi

Planeta dos Macacos - A Guerra

Melhor Design de Produção

A Bela e a Fera

Blade Runner 2049

O Destino de Uma Nação

Dunkirk

A Forma da Água (VENCEDOR)

Melhor Montagem

Em Ritmo de Fuga

Dunkirk (VENCEDOR)

Eu, Tonya

A Forma da Água

Três Anúncios Para um Crime

Melhor Trilha Sonora Original

Dunkirk - Hans Zimmer

Trama Fantasma - Jonny Greenwood

A Forma da Água - Alexandre Desplat (VENCEDOR)

Star Wars - Os Últimos Jedi - John Williams

Três Anúncios Para um Crime - Carter Burwell

