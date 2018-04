Os Incríveis 2 ganha novo trailer com cenas inéditas

Os Incríveis 2 ganhou um novo trailer, com cenas inéditas. Confira:





Em Os Incríveis 2, a família de super-heróis preferida de todos está de volta - mas, dessa vez, Helena é quem assume o holofote, deixando Bob em casa com Violeta e Flecha para conduzir o heroíco dia-a-dia de uma vida "normal". É uma transição difícil para todos, que se complica ainda mais tendo em vista que a família ainda não sabe dos superpoderes do Zezé. Quando um novo vilão traça um plano perigoso e brilhante, a família e o Gelado precisarão encontrar um jeito de trabalhar juntos novamente - o que é mais fácil de dizer do que de colocar em prática, mesmo todos eles sendo tão incríveis.

A estreia está marcada para 28 de junho.

Omelete