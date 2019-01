Para os cinéfilos, quinta-feira é o dia mais aguardado da semana, onde os grandes lançamentos do cinema chegam à telona. Nos Cinemas Teresina além de muitos lançamentos, nesta cinesemana terá duas pré-estreias: “À Pé Ele Não Vai Longe” e “Lizzie”.



A mistura de comédia, drama e biografia “À Pé Ele Não Vai Longe”, é uma adaptação para os cinemas da história de vida de John Callahan(Joaquin Phoenix), um cartunista renomado que se destacou por seu humor ácido e também por colocar suas vivências de quadriplégico com irreverência no papel. A exibição será no sábado (26), às 11h.

















Já a pré-estreia de “Lizzie” será no domingo (27), às 10h30. O suspense que se passa em 1892, em plena Era Vitoriana, destaca a história de Lizzie Borden (Chloë Sevigny), uma mulher solteira que ainda vive sob a rigidez de seu pai Andrew (Jamey Sheridan), apesar de ter atitudes consideradas ousadas para a época. Tal situação vive provocando atritos entre pai e filha, ampliados pelo frágil estado de saúde dela. Menosprezada como filha e como mulher, Lizzie aos poucos se aproxima de Bridget Sullivan (Kristen Stewart), uma jovem criada que trabalha há pouco tempo para a família.

Os Cinemas Teresina ainda trazem o lançamento nacional de “Creed II” com a continuação da trajetória de Adonis Creed (Michael B. Jordan). Ele saiu mais forte do que nunca de sua luta contra 'Pretty' Ricky Conlan (Tony Bellew), e segue rumo ao campeonato mundial de boxe, contra toda a desconfiança que acompanha a sombra de seu pai e com o apoio de Rocky (Sylvester Stallone). Sua próxima luta não será tão simples, ele precisa enfrentar um adversário que possui uma forte ligação com o passado de sua família, o que torna tudo ainda mais complexo.

“A Nossa Espera” também chega aos Cinemas Teresina. No drama, Olivier (Romain Duris) é o politizado funcionário de uma fábrica, onde volta e meia bate de frente com seus superiores para defender os colegas de trabalho. Um dia, ele é surpreendido com o súbito desaparecimento de sua esposa, Laura (Lucie Debay). Sem saber o que aconteceu nem para onde ela foi, Olivier precisa conciliar o trabalho com a criação de seus dois filhos, Elliot (Basile Grunberger) e Rose (Lena Girard Voss).

A comédia nacional “Eu Sou Mais Eu” é outra estreia da semana. No filme, Camila Mendes (Kéfera Buchmann) é uma popstar arrogante, que busca o sucesso a todo custo. Prestes a lançar uma nova música, ela é surpreendida em casa pela visita de sua fã número 1 (Marcella Rica), que insiste em tirar uma selfie com ela. O que Camila não esperava era que tal situação a levasse de volta à adolescência, quando sofria bullying de praticamente todos no colégio. Seu único amigo é Cabeça (João Côrtes), que tenta ajudá-la a encontrar seu verdadeiro eu, já que só assim conseguirá voltar à sua realidade.

Continuam em exibição nos Cinemas Teresina os longas: “Diamantino”, “A Esposa”, “Como Treinar Seu Dragão 3”, “Homem-Aranha no Aranhaverso”, “WiFi Ralph - Quebrando a Internet”. “Vidro”, “Máquinas Mortais”, “Aquaman” e “Temporada”.

Marco Antônio Vilarinho