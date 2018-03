A nova série da Amazon de O Senhor dos Anéis, que deve mostrar os acontecimentos antes de A Sociedade do Anel, deverá ter um orçamento exorbitante - superando, por exemplo, Game of Thrones.

No fim de 2017, já havia sido anunciado que a nova série seria a mais cara da televisão até então, mas, agora, novos detalhes sobre valores foram divulgados. Apenas pelos direitos, a Amazon deverá gastar US$ 250 milhões para fazer duas temporadas - com gastos de produção e de comercialização, o custo poderá aumentar para US$ 500 milhões ou mais.

(Foto: Reprodução/Warner Bros. Pictures)

Para efeitos de comparação, a primeira temporada de The Crown teve um orçamento de US$ 130 milhões e a temporada final de seis episódios do Game of Thrones custará US$ 90 milhões - US$ 15 milhões por episódio. Pelas previsões, O Senhor dos Anéis será ainda mais cara.

Após disputas legais, a Amazon adquiriu os direitos da franquia O Senhor dos Anéis e encomendou uma série de TV com múltiplas temporadas. Os detalhes ainda são escassos, mas o acordo também inclui a possibilidade de criar uma série derivada. Segundo o comunicado oficial, a trama acontecerá antes do que foi visto no primeiro filme. "Ambientada na Terra-Média, a adaptação televisiva explorará novas tramas antecedendo A Sociedade do Anel, de J.R.R. Tolkien."

