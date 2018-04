Oficinas discutem iluminação em audiovisual e LGBTs no cinema brasileiro

A Parada de Cinema torna pública as ofertas de oficinas da 5ª edição do evento. Este ano, a diretora de fotografia Nina Tedesco e o cineasta Lufe Steffan comandarão os encontros sobre iluminação e LGBTs no cinema brasileiro. As oficinas acontecem na Casa da Cultura de Teresina, de quarta (2) à sábado (5), nos turnos manhã e tarde, dentro da programação do evento.

Nina Tedesco é diretora de fotografia e membra do DAFB - Coletivo de Diretoras de Fotografia do Brasil, desde sua fundação, em 2016. Além disso, é professora do Departamento de Cinema e Vídeo da Universidade Federal Fluminense. Pesquisa relações entre gênero, sexualidade e construção de imagens em movimento.

Nina Tedesco irá ministrar palestra sobre iluminação audiovisual (Foto: Divulgação)



A oficina “Iluminação para audiovisual” tem duração de três dias (quinta à sábado), sempre pela manhã (9h às 12h). “Será uma capacitação para quem quer trabalhar com direção de fotografia, quer produzir, trabalhar com direção de arte ou colorista”, adianta. “Pretendo demonstrar os atravessamento que conformam a técnica da direção de fotografia, que são atravessamentos de gênero, de orientação sexual, de raça”, diz a diretora. “Muita gente ainda acredita que as técnicas são neutras porque não se pára para fazer uma crítica disso”.

O diretor Lufe Steffen conversará sobre LGBT's no cinema (Foto:Divulgação)

Já os encontros com o paulistano Lufe Steffen, pretendem trazer um panorama histórico do cinema LGBT brasileiro - passeando década por década, Lufe cita, comenta e debate diversos filmes que trazem personagens LGBTs em suas tramas, tentando assim uma historiografia dessa produção. “É importante saber como eram os filmes, como eram as representações e saber que isso não começou agora, não é uma novidade”, comenta ele que é também roteirista, jornalista e escritor. “Isso ajuda a saber o que foi feito, de onde viemos e para onde vamos”.

A oficina com Lufe segue de quarta a sábado, no turno da tarde. O diretor também vai estar presente na sessão especial de abertura da 5ª edição da Mostra, exibindo o documentário São Paulo em Hi Fi, produzido e dirigido por ele em 2016.

Oficinas

Iluminação para audiovisual

com Nina Tedesco

dias 3, 4 e 5 de maio | 9h - 12h

Casa da Cultura

LGBTs no cinema brasileiro

com Lufe Steffen

dias 2, 3, 4 e 5 de maio | 15h - 18h

Casa da Cultura

