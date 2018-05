O Mecanismo é renovada para a segunda temporada

A Netflix revelou que O Mecanismo, série original nacional sobre a Operação Lava Jato, foi renovada para a segunda temporada. Os novos episódios devem chegar ao streaming em 2019. Confira:





Baseado no livro Lava Jato - O Juiz Sergio Moro e Os Bastidores da Operação que Abalou o Brasil, de Vladimir Netto, o seriado faz referência a eventos reais, personagens e empresas investigados na operação, porém sempre usando nomes fictícios. A série é escrita por Elena Soarez com a colaboração de Sofia Maldonado. José Padilha também atuou no projeto como produtor executivo, ao lado de Marcos Prado.

