O legado deixado por Stan Lee

Uma semana após a morte de Stan Lee, roteirista, editor, quadrinista e criador de super-heróis que marcaram a vida de milhões de pessoas, sua partida continua sendo lamentada por toda internet pelas suas importantes criações e, principalmente, pelo seu legado.



Uma pesquisa divulgada pela SEMrush, líder global de marketing digital, revelou quais os personagens de de Stan Lee são mais buscados por brasileiros na internet. O Homem Aranha, que teve sua primeira aparição em agosto de 1962, liderou de maneira disparada o ranking, com mais de 1,2 milhão de buscas mensais. Em segundo lugar, Pantera Negra, primeiro super-herói negro de origem africana protagonista de histórias em quadrinhos, criado em 1966, aparece com média de 368 mil pesquisas mensais. Atrás, ficou Hulk, também da década de 60 e facilmente identificado pela sua aparência verde, com 246 mil buscas.

Para relembrar e assistir os dez maiores sucessos feitos por Stan Lee, a seguir você confere uma lista dos personagens favoritos dos brasileiros, de acordo com os dados da SEMrush:

1 - Homem Aranha

Stan Lee foi o criador do conceito e roteirista das primeiras histórias do Homem-Aranha. Ao seu lado estava Jack Kirby, que participou do desenvolvimento inicial do personagem, mas nunca chegou a ser desenhista regular do herói, papel este que coube a Steve Ditko, o principal desenhista de tramas de mistério e suspense da Marvel e corroteirista de várias das histórias de Lee com o Homem-Aranha.

O Homem-Aranha foi levemente inspirado na personagem das histórias pulp The Spider (O Aranha), protagonista de vários contos. Diferente de todos os super-heróis da época, porém, Peter Parker foi desenvolvido por Lee e Ditko como um adolescente comum e não o tradicional herói imponente e musculoso. Em sua origem, um garoto, criado pelos tios, genial e impopular no colégio, é picado por uma aranha radioativa e desenvolve força e agilidade proporcionais às de um aracnídeo.









2 - Pantera Negra

Pantera Negra é um super-herói cuja identidade secreta é a de T'Challa, rei de Wakanda, um reino fictício na África. O personagem foi criado por Stan Lee e pelo escritor e ilustrador Jack Kirby, aparecendo pela primeira vez em Fantastic Four # 52 (julho de 1966). A série retrata o Pantera Negra como T'Challa, rei e protetor de Wakanda, país fictício localizado na África. Além de possuir habilidades aprimoradas alcançadas através de um antigo ritual de Wakanda, T'Challa também conta com seu intelecto genial, treinamento físico rigoroso, habilidade em artes marciais, acesso a tecnologias avançadas e riqueza para combater seus inimigos.

Pantera Negra também é conhecido por seu relacionamento com a super-heroína Tempestade dos X-Men. Embora os dois fossem casados e se envolvessem em inúmeras batalhas, suas lealdades colocariam uma pressão sobre o relacionamento que levaria a um eventual divórcio.

3 – Hulk

Em 1962, Stan Lee criou mais uma personagem para solidificar as bases do emergente Universo Marvel. Ele queria algo que fosse diferente do Quarteto e do Aranha. Ele pensou no Hulk, um protagonista dotado de força sobre-humana, mas não tão nobre, sábio ou infalível quanto suas demais criações. Foi então que Hulk foi criado em 1962 por Stan Lee e Jack Kirby inspirado no Monstro de Frankenstein e O Médico e o Monstro. O monstro verde divide o corpo com Bruce Banner, um cientista brilhante que teve uma vida bastante conturbada desde sua nascença. Suas personalidades quase sempre se chocam, fazendo com que haja uma disputa para ver quem ganha.

4 – Homem de Ferro

Homem de Ferro, o herói da armadura tecnológica, surgiu em março de 1963, na HQ Tales of Suspense #39. Símbolo da livre iniciativa, o empresário Tony Stark coube bem às histórias de Guerra Fria que Stan Lee, Larry Lieber, Don Heck e Jack Kirby imaginavam para o super-herói da Marvel Comics.

5 – Thor

Thor é um personagem fictício que aparece nas histórias em quadrinhos publicadas pela Marvel Comics. Baseado no deus Thor da Mitologia Nórdica, ele foi criado por Stan Lee, Larry Lieber e Jack Kirby. Estreando na Era de Prata dos quadrinhos, o personagem apareceu pela primeira vez em Journey into Mystery #83 (agosto de 1962). Ele é um membro fundador da equipe de heróis dos Vingadores.

Thor foi publicado pela primeira vez no Brasil em 1967, através da parceria entre os postos Shell, EBAL e TV Bandeirantes que exibia o bloco de animações The Marvel Super Heroes, Thor era uma das atrações do bloco, ao lado de Capitão América, Namor, Incrível Hulk e Homem de Ferro.

6 – Vingadores

Criado por Stan Lee e Jack Kirby em 1963, Os Vingadores são a maior superequipe da Marvel Comics. Em sua história, o grupo teve diversas formações.

7 – X-Men

Os X-Men são uma superequipe de heróis da Marvel Comics. Os personagens foram criados em 1963 por Stan Lee e Jack Kirby como uma metáfora tanto para a adolescência (mutantes manifestam seus poderes quando entram na puberdade) como para os conflitos raciais. O bordão "destinados a salvar um mundo que os teme e odeia" serve para definir o grupo, liderado pelo telepata Charles Xavier, há décadas.

8 – Doutor Estranho

Criado oficialmente pelo roteirista Stan Lee e pelo desenhista Steve Ditko, Stephen Vincent Strange, o Doutor Estranho, apareceu pela primeira vez em Strange Tales #110, de julho de 1963. Inicialmente apresentado como um "mestre da magia negra", Strange assumiu dez anos depois, com a morte de seu mestre, o título de Mago Supremo; desde então, é conhecido como o personagem mais poderoso do universo mágico e místico da Marvel Comics.

9 – Homem Formiga

Nos quadrinhos, o primeiro Homem-Formiga foi Hank Pym, cientista que inventou uma substância – batizada de Partícula Pym – que permite que ele altere seu tamanho. Ao usar um capacete capaz de controlar formigas e ao diminuir seu tamanho, o cientista resolveu envergar um uniforme e se tornou o super-herói Homem-Formiga para enfrentar variados vilões. Logo, sua namorada, Janet Van Dyne, passou a atuar a seu lado como a Vespa, também capaz de diminuir de tamanho e dona de um poderoso ferrão elétrico. A dupla estava entre os fundadores dos Vingadores e foi ao lado do grupo que viveu a maior parte de suas aventuras. Pym, porém, adotou outras identidades ao longo dos anos, como as de Gigante e Jaqueta Amarela.

10 – Viúva Negra

Natalia Romanova, apelidada de Natasha, era um espiã russa que sofreu lavagem cerebral ainda na infância e foi treinada pelo Departamento X, do serviço secreto russo, para tornar-se uma arma letal de combate. Ela foi casada com Alexei Shostakov, um piloto de testes russo, mas ele faleceu. Em sua primeira aparição nos quadrinhos, a Viúva Negra tentou roubar os segredos da armadura do Homem de Ferro com a ajuda do então vilão Gavião Arqueiro. A princípio, ela era uma mulher fatal sem uniformes especiais, mas adotou um quando fugiu para os Estados Unidos e pediu asilo naquele país.

Adriana MagalhãesYuri Ribeiro