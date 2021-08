O DIA TV estreia nova programação de fim de semana; confira

A partir deste sábado (7), curtir os finais de semana na O DIA TV – Canal 23.1, afiliada RedeTV! no Piauí – vai ser ainda mais especial. A emissora estreia o ‘Programa do Mariano’, com quadros consagrados e outros reformulados, com entrevistas especiais e atrações inéditas. Além disso, os programas ‘O Dia Rural’, ‘100% Forró’ e ‘Music Hall’ serão apresentados aos sábados com reprise aos domingos. De acordo com a diretoria da emissora, a reformulação na grade tem como objetivo tornar os programas mais interativos e próximos ao público.

O ‘Programa do Mariano’ estreia ao vivo neste sábado (7), das 13h às 15h, com reprise aos domingos, às 12h. Com mais de 25 anos de televisão, Mariano Marques não esconde a felicidade de voltar à TV após seis meses longe das câmeras.

“Estou em uma contagem regressiva para esse meu retorno à TV. Teremos os quadros tradicionais, como o ‘Na Cama Com o Mariano’, além de outros que vamos rebatizar como o ‘Boa Mesa’ que passa agora ser o ‘Na Cozinha’, além de outras atrações especiais. Fiquei muito honrado pelo convite e tenho certeza que aqui é minha casa, porque eu tenho uma relação sentimental pelo Jornal O Dia, pelo Sistema O Dia. Já tenho uma coluna há 13 anos que também é sucesso na internet”, disse.



Mariano Marques fala da expectativa de voltar às telinhas - Foto: Assis Fernandes/O Dia

“Sempre é uma renovação de ciclo, um aprendizado. Esse meu retorno não será diferente e o maior presente é fazer um programa que divirta o povo piauiense. Sem dúvidas, essa será minha renovação e terei que presentear o público que assiste à O DIA TV. Vou vir diferente, com novas ideias, sonhos, mas sempre com a mesma alegria e amor ao próximo”, finaliza.

Notícias do campo e muita música também animam os telespectadores

A manhã de sábado começa com as notícias do agronegócio e a movimentação do campo no estado do Piauí. A jornalista Edna Maciel comanda o “O Dia Rural”, das 9h às 10h. A reprise acontece no domingo, um pouco mais cedo, às 8h. Na atração, o telespectador se atualiza sobre meio ambiente, pecuária, agricultura familiar, receitas, entre outros temas. Esse é o primeiro programa jornalístico da emissora nesse segmento.

“Feliz em levar notícias relevantes aos piauienses. Eu já trabalhei muitos anos com a temática do rural e me sinto bem à vontade para apresentar o programa com o conhecimento necessário de como está a situação no Estado e dos investimentos que estão sendo feitos no setor. Então, o programa vem para contribuir com todo esse desenvolvimento no Estado”, explica a jornalista.

Outra novidade é para os forrozeiros de plantão. O programa ‘100% Forró’, apresentado por Eudes Ribeiro, sai do domingo e passa a ser exibido todos os sábados, ao vivo, a partir das 10h. A reprise é no domingo uma hora mais cedo. No ar desde o dia 8 de fevereiro de 2019, a atração foi uma das pioneiras a integrar a grade de entretenimento da emissora, que cresceu nos últimos meses.



Eudes Ribeiro comando o 100% Forró todo sábado a partir das 10h - Foto: O Dia

“Essa mudança visa uma programação inédita de uma TV local para o final de semana. O 100% Forró passa agora para o sábado, sempre com muita participação do telespectador via WhatsApp, entrevistas com artistas, bandas no estúdio, além de muita distribuição de brindes. Isso tudo é pensado para aquele público que, por ventura, está trabalhando no sábado e, com isso, pode pegar a programação no domingo, bem como o que está de folga no domingo e pode curtir os programas no sábado. Com a vacinação andando, a gente acredita que logo os eventos estarão autorizados a acontecer, já que o nosso ramo é o de entretenimento”, ressalta Eudes Ribeiro.

O apresentador ainda avalia o crescimento da O DIA TV ao longo dos anos. “Eu acredito que esse crescimento se deve principalmente à família que nós constituímos. Temos uma equipe de segunda à sexta com o Sérgio Holon, Vanusa Coelho, Walbert Dourado, Lívio Galeno e, agora, também no final de semana, chegando Mariano Marques para reforçar o time. Todo o trabalho produzido é feito com responsabilidade e credibilidade, que é a nossa marca”, completa.

Logo após o 100% Forró, a partir das 12h até 13h, Sthefany Cavalcante, a Keketa, chega com o programa ‘Music Hall’ em formato especial, com a exibição dos clipes mais tocados no Brasil e no mundo. A reprise desta atração ocorre às 10h no domingo.



Keketa assume a programação com o Music Hall a partir das 12h no sábado - Foto: O Dia

“É um programa para a gente se divertir e dançar muito em casa com o que é sucesso no Brasil. Temos entrevistas especiais, bastidores, sempre com muita leveza”, conta a jovem a presenteadora.

