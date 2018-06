O B.B.Rock está de volta: 2ª edição acontece em julho e com novidades

O B.B.ROCK está de volta. Depois de uma estreia surpreendente no calendário de eventos de Teresina, o festival que conquistou os amantes do lifestyle rock n’ roll do Piauí, em dez horas de shows, já tem data para acontecer em este ano: dia 07 de julho.

Chegando com força total, o B.B.ROCK este ano é só novidades. Entre elas estão o novo local, super grupo com nomes de peso do rock piauiense, um visual de encher os olhos e concurso para escolha de uma banda para se apresentar no festival.

O evento vai acontecer no estacionamento do Shopping Rio Poty e a estrutura será um dos diferenciais. A B.B.ROCK Street promete conquistar a todos com sua ambientação totalmente rock and roll. O local será a principal acesso do público à arena de shows. As atrações também já foram anunciadas: Validuaté, Prowler, Brito Jr., Maverick 75, Cojobas, Deepmoon, além do retorno das bandas Acesso e Don Corleone – as duas com formação original. Uma última banda será escolhida através de um concurso para tocar em um dos dois palcos do festival.

Foto: Divulgação

Outra novidade é a B.B.Rock Band – um super grupo formado por vários nomes do rock piauiense e comandado por Teófilo Lima, Yuri Rafael e Giuliana Albano. Este ano a edição do festival também traz o retorno das bandas Acesso e Don Corleone – as duas com formação original.

“O festival este ano estará ainda mais acessível e com mais visibilidade. Os palcos serão temáticos, teremos uma tirolesa para entreter ainda mais o público e, claro, continuaremos valorizando o que é nosso, o que é do Piauí. O local do evento será transformado em uma verdadeira cidade!” - afirma Bruce Cordão, coordenador do evento.

As cervejas artesanais, que foram um sucesso absoluto na primeira edição, também estão de volta. A praça de alimentação será maior, com churrasco de chão e hambúrguer. Tudo genuinamente piauiense.

Os ingressos já começaram a ser vendidos através do site ingresse.com e também no quiosque B.B.ROCK, que fica na praça de alimentação do Shopping Rio Poty.

Da redação