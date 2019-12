Nua, Iza surge só de botas e internauta elogia

Iza abalou as estruturas nesta quinta-feira (19) ao compartilhar uma foto de seu ensaio para a Revista Joyce Pascowitch. Na imagem, a cantora aparece nua, usando apenas botas pretas over the knee. Nos comentários, não faltaram elogios à publicação da cantora.





Foto: Reprodução Instagram

"Ano que vem você ganhará como a mulher mais linda e canta como ninguém", opinou um fã. "Me dá liceeeeeeemça... que a beleza tá passando", brincou outra. "Todas as cantoras no conceito pelada com sapato, amo", disparou mais uma.

Em entrevista ao TV Fama, Iza contou que estará em dois programas na TV no ano que vem e detalhou sua preparação para o Carnaval 2020. A bela foi escolhida Rainha de Bateria da Imperatriz Leopoldinense e ficou emocionada. "A escola faz parte do bairro em que eu cresci. A galera tá toda aí, é uma vitória de todo mundo", disse.

Iza lembrou que, quando mais jovem, sempre "ficava namorando" o posto de rainha da bateria. "Mas não achava que ia rolar o convite agora. Estou muito feliz", comemorou.

TV Fama