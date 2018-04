Novo comercial traz cenas inéditas do Homem-Aranha em Guerra Infinita

Faltam dez dias para a estreia de Vingadores: Guerra infinita, um dos filmes mais aguardados do ano. Na manhã desta terça-feira (17), a ComiBook divulgou um novo vídeo comercial com cenas inéditas do longa.

No vídeo, podemos ver algumas cenas inéditas do Homem de Ferro e também do Homem-Aranha entrando em ação para derrotar Thanos, o titã louco. Vingadores: Guerra Infinita estrai no próximo dia 26.

Confira o novo vídeo:





Da redação