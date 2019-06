Novo casal! Letícia Sabatella e Daniel Dantas estão juntos

Letícia Sabatella assumiu namoro com Daniel Dantas. Os atores haviam sido clicados dando um selinho no último dia 28 durante passeio pelo shopping da Gávea, Zona Sul do Rio. "Viva a beleza de um ser amoroso, consciente, íntegro, delicado, grande", se derreteu a atriz. Ela não assumia um relacionamento desde o fim do casamento com o também ator Fernando Alves Pinto - eles se casaram no final de 2013. No começo de maio, Letícia e Daniel já haviam sido clicados em passeio também pela Zona Sul da cidade. Em um deles, circularam de mãos dadas pela orla.

'Tão sensível quanto eu', elogiou Letícia para Daniel.





Foto:Reprodução/Instagram

Neste domingo (9), Letícia, de 48 anos compartilhou foto de Daniel, de 64 e filho de Nelson Dantas, na hora do café da manhã. "Ele é filho de Oxalá e sente a dor do outro no olhar. Ele é tão sensível quanto eu e já viveu o que eu estou passando a viver aos poucos", disse a mãe de Clara, de 26 anos, fruto do seu casamento com Ângelo Antônio. "É um grande que se diminui para caber. Seus olhos de ator gigante, a simplicidade franca, a inteligência e a confusão, a segurança e o coração na mão. Eu sinto que Oxalá pediu aos seus sonhos para me dar essa mão, para me dar este abraço sincero de amor e acolhimento", continuou a artista, engajada em assuntos políticos. "Para escutar TS Eliot por sua memória num café da manhã. 'O mundo não acaba com um estampido. O mundo acaba com um gemido'", concluiu ela, elogiando Daniel, ex-marido de Zezé Polessa.

Ex de Letícia engatou namoro com atriz

Segundo o jornal "Extra", o sobrinho do cartunista Ziraldo também já entrou em um novo relacionamento. Aos 50 anos, está namorando a atriz Thaiane Maciel, de 26, que atuou em 2005 na novela "Malhação". Na época, ela ainda era criança e viveu Juliana, filha dos personagens de Cristiana Oliveira e Oscar Magrini.

