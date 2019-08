Novo amor! Lady Gaga é flagrada aos beijos com Dan Horton

Os dois foram flagrados na tarde desta quarta-feira (31) aos beijos em um restaurante de Los Angeles. Usando blusa preta e shorts, Gaga andou pelo corredor do local e, quando chegou próxima do amado, deu um beijão sem se preocupar com os olhos - e os flashes - de plantão.



Foto:Reprodução/Instagram

Os rumores do novo affair começaram na última terça-feira (30), quando a Revista People revelou que os dois foram vistos em clima de intimidade na hora do jantar, e posteriormente teriam se beijado.



Foto:Reprodução/Instagram

É a primeira vez que Gaga é vista se relacionando novamente após o término do noivado com Christian Carino, em meados de fevereiro. Na época da cerimônia do Oscar, inclusive, a imprensa internacional chegou a especular que ela teria tido um romance com Bradley Cooper, seu parceiro em Nasce Uma Estrela, por conta da forte química que os dois mostraram tanto no filme quando na apresentação, na premiação.



Suposto romance com Bradley Cooper

Recentemente, inclusive, após Bradley Cooper e Irina Shayk anunciarem o rompimento do relacionamento, especulou-se que Gaga teria supostamente sido o pivô. O The Sun divulgou nota em meados de junho alegando que a separação teria sido motivada justamente por conta dos ciúmes que a modelo teve com o ator e a cantora.

Uma fonte próxima da família revelou ao veículo que o relacionamento entre eles começou a ficar minado na época em que ele começou a rodar o filme. "Começou a desmoronar quando no início das filmagens. Ela o acusou inúmeras vezes de traí-la com sua co-estrela", explicou. "Desde então, Irina não conseguiu mais confiar em Bradley".





Quem