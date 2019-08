Nos 25 anos de 'Friends', Lego cria brinquedo com personagens

Nos 25 anos do lançamento de "Friends", comemorados oficialmente em 22 de setembro, os fãs da série de comédia americana ganharam motivo para ficarem nostálgicos.

A Lego, fabricante dinamarquesa de peças de montar, anunciou em seu site que lançará, em 1º de setembro, um conjunto que reproduz a famosa cafeteria do programa.

Além da Central Perk, a caixa virá ainda com itens como uma cafeteira, o icônico sofá laranja e o violão usado por Phoebe para cantar "Smelly Cat".



Foto: Reprodução

E é claro que o sexteto protagonista também estará presente no formato Lego. Além de Phoebe, Monica, Rachel, Joey, Chandler e Ross ganharam versões em miniatura. Até mesmo Gunther, gerente do Central Perk, está no conjunto.

Diferente da maioria dos conjuntos baseados na cultura pop lançados pela Lego, no entanto, este foi sugestão de um fã.

Parte da linha Lego Ideas, em que entusiastas da marca podem enviar ideias de novos produtos, o set Central Perk foi sugerido por Aymeric Fievet, um morador da Normandia, na França.

Com preço de US$ 59,99 (cerca de R$ 230), o brinquedo ainda não tem venda confirmada no Brasil. A caixa vem com 1.070 peças.

Folhapress