No twitter, Brasil é o 3º país que mais fala sobre Guerra Infinita

O Brasil foi o terceiro país que mais falou sobre Vingadores: Guerra Infinita no Twitter desde o início do ano, ficando atrás apenas dos Estados Unidos e do Japão. Os personagens mais mencionados foram Thanos, Tony Stark e Thor.



James Brolin (Thanos), Chris Helmsworth (Thor) and Robert Downey Jr. (Tony Stark/Iron Man). Foto: Reprodução

O filme também é um dos mais comentados de 2018, tendo contabilizado 15 milhões de tweets ao redor do mundo. Os dias que mais movimentaram a rede social foram 16 de março, quando o trailer foi divulgado, e os dias que antecedem à estreia. O ranking, porém, continua com Pantera Negra na liderança.

Vingadores: Guerra Infinita chega aos cinemas hoje, dia 26, e Vingadores 4 está marcado para 2 de maio de 2019.

Omelete