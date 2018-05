"No Tears Left To Cry" leva 15 dias para atingir 100 milhões de views

O retorno de Ariana Grande é um sucesso no YouTube. O videoclipe de "No Tears Left To Cry", o primeiro single do próximo álbum da cantora, atingiu a incrível marca de 100 milhões de visualizações. Para atingir o número, o vídeo precisou de apenas 15 dias disponível na plataforma.

Dirigido por Dave Meyers, o clipe mostra Ariana Grande num ambiente futurista - em constante movimento - e cheia de efeitos especiais. Confira:





Este é o 17º vídeo da cantora a atingir a marca de 100 milhões de views no canal oficial da cantora, que conta com mais de 8 bilhões de reproduções. A faixa faz parte do Sweetener, próximo álbum da cantora - ainda sem data de lançamento prevista.

Terra