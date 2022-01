No comando de Gyselle Soares, Trés Chic com Cajuína estreia neste sábado na O Dia TV

Um programa para valorizar a cultura, a arte e a vida dos piauienses nas mais diferentes formas. Essa é a proposta do “Trés Chic com Cajuína” que estreia neste sábado (22), das 12h às 13h com reprises aos domingos no mesmo horário, na tela da O Dia TV (Canal 23.1). A nova atração será comandada pela atriz e ex-BBB, Gyselle Soares.



Ao PortalODIA.com, a apresentadora contou que a ideia do programa é percorrer o Piauí, o Brasil e até o mundo atrás de piauienses que fazem história. Além disso, é mostrar ao público as belezas, bebidas e comidas típicas – muita das vezes desconhecidas – que fazem desse Estado um lugar único.

“As minhas expectativas são as melhores porque sempre é um novo aprendizado. É uma oportunidade muito grande de lançar novos artistas piauienses. Eu, particularmente, não tive essa oportunidade de ser lançada assim, tive que me inscrever em um reality show. Então se a gente vai ter a oportunidade de viajar em conhecer artistas novos que motivam outras pessoas aqui e em outros lugares. O programa Trés Chic com Cajuína é isso. Valorizar os artistas do Piauí em todas as suas formas”, disse.

Foto: Tibério Hélio/

Gyselle contou ainda que a inspiração para o nome do programa surgiu do carinho que tem por Paris, capital da França, centro mundial de arte, moda, gastronomia e cultura. Foi na cidade europeia que a modelo teve oportunidades no teatro e foi protagonista de um filme e participou de uma série.

“A inspiração do nome do programa foi porque eu sempre gosto de ter esse carinho pela França, que sempre abriu portas pra mim. Então é questão do chique, do glamuroso, muito bonito e cajuína é da nossa cultura e que combina com tudo”, brincou.

Por estar fazendo trabalhos fora do Piauí, a apresentadora garante que vai ‘garimpar’ piauienses que fazem sucesso fora do Estado.

“Eu quero viajar bastante pelo país. Se eu estiver em São Paulo ou Rio de Janeiro, por exemplo, eu quero encontrar piauienses que também fazem história por lá. Seja em qualquer área da vida. Tem muitas pessoas escondidas que ninguém sabe da história de vida e eu gostaria de contar essas histórias. Eu vou fazer uma caça aos piauienses que fazem a nossa história no Piauí e no Mundo”, disse

Foto: Arquivo/ODIA

Um dos quadros da atração vai mostrar a culinária piauiense, revelando para artistas e personalidades de fora o que há de melhor no Estado.

“Vai ter um quadro de culinária onde vou apresentar para os artistas de novelas e até mesmo globais pratos e bebidas típicas da nossa região. Além disso, mostrar a nossa fala, gírias, nossos pontos turísticos e coisas que envolvem o universo piauiense”, disse.

“Temos que valorizar o que é nosso. A gente precisa se unir e falar mais da nossa gente. Se unir com os artistas, trocar ideias. O piauiense precisa ser mais unido nesta parte artística”, completa.

Esse será o primeiro programa solo de Gyselle na televisão. Uma atração pensada do zero para levar informação e entretenimento nas tardes da O Dia TV. “Foi uma ideia que eu escrevi. Eu amo levar alegria. Apresentar pra mim é falar de alegria, é fazer uma troca com o público. Estou no Rio de Janeiro e vou ficar nessa ponta com Teresina. Haverá programas que será gravado da cidade maravilhosa e em Teresina”, finaliza.

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no