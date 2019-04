No Brasil, Keanu reeves encontra amigos e acena para fãs

Sim, ele está entre nós! Keanu Reeves foi fotografado, na tarde de terça-feira (2), acompanhado de amigos em um café de São Paulo. De social, o ator de 54 anos (nem parece, né?), ainda completou o look com um boné vermelho.



Keanu Reeves com amigos em São Paulo (Foto: Clayton Felizardo/Brazil News)



Diante das lentes atentas dos fotógrafos, Keanu, da franquia multimilionária Matrix e de filmes como Constantine, Doce Novembro e Velocidade Máxima, acenou para fãs que estavam no local. E para quem está com saudade do astro, em breve ele volta às telonas com o personagem John Wick.

Ele, que já viveu o personagem que busca vingança após ser alvo de ataques de criminosos em dois filmes da saga (De Volta ao Jogo, de 2014, e John Wick: Um Novo Dia Para Matar, de 2017), está em John Wick 3: Parabellum, que tem previsão de estreia no Brasil para 16 de maio.

Quem