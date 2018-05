Nigeriano lança 'This is Nigeria', releitura de Gambino

Após ter roubado a cena da música com o lançamento do clipe da canção "This is America", o cantor Childish Gambino, nome artístico de Donald Glover, serviu de inspiração para o rapper Falz, da Nigéria, que fez uma releitura do seu icônico clipe. A versão nigeriana se chama "This is Nigeria" e teve o seu clipe lançado na última sexta-feira, 25.

Foto: Reprodução/Youtube

Na produção, com elementos voltados ao cotidiano nigeriano, Falz adota um estilo semelhante ao de Gambino. Mas, em lugar de armas de fogo e fuzilamentos, os destaques são facões e decaptações. Em entrevista por e-mail à CNN, Falz explicou o conceito: "A principal motivação foi servir de gatilho para o povo nigeriano acordar para os inúmeros males políticos e sociais que nós enfrentamos constantemente no país. E, mais importante, desencadear uma reação numa direção positiva".

A reportagem da CNN também conta que 82 milhões dos 180 milhões de habitantes da Nigéria vivem em situação de extrema pobreza. Epidemia de vício em drogas e os ataques terroristas do Boko Haram, com sequestros recorrentes de alunas de escolas, estão entre outros problemas.

