Nicole Bahls e Viviane Araújo posam abraçadas

Ex-inimigas, Nicole Bahls e Viviane Araújo resolveram deixar a rivalidade no passado. Após travarem uma briga feia em um reality show em 2012, e também viverem trocando farpas na mídia, as duas resolveram selar a paz e posaram abraçadas, para a alegria dos fãs, que jamais imaginaram vê-las juntas, numa boa.

A foto foi feita durante uma sessão para convidados do filme "Minha mãe é uma peça 3", no Rio, e postada por Nicole no Instagram. Os seguidores da ex-panicat elogiaram a atitude dela em postar uma foto com Vivi.

"Eu vivi para ver essas duas juntas", escreveu uma seguidora. "A foto do século", comemorou outra. "Parabéns. Isso mesmo, deixe as diferenças de lado", postou mais uma. "Parabéns pelo exemplo de maturidades, respeito e sensibilidade. Passado é passado", comentou um outro fã.

Um dos motivos das diversas brigas que elas tiveram no programa foi o ex-noivo de Viviane, Radamés. Na ocasião, Vivi disse que Nicole havia dado em cima do jogador. Já a ex-panicat disse em entrevistas que foi Radámes quem deu em cima dela quando ele já estava com Viviane.

Extra