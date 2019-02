Nick Jonas se oferece para viver Batman após Ben Affleck deixar papel

Ben Affleck, 46, confirmou que não viverá mais o personagem Batman nas telas, deixando um desfalque no papel do protagonista para o próximo filme, "The Batman", com previsão de estreia para 25 de Junho de 2021.



O anúncio deu início à busca por um novo ator para interpretar o Cavaleiro das Trevas, preferencialmente mais novo, segundo a Warner/DC, e o ex-Jonas Brothers Nick Jonas, 26, se ofereceu para viver o personagem.

O perfil do Instagram Hypebeast publicou uma imagem do Batman perguntando aos leitores quem eles achavam que deveria interpretar o personagem, agora que Affleck estava de fora. O Jonas então comentou na publicação: "Primeiro nome, Nick. Último nome, Jonas".

Nick já havia demonstrado interesse no mundo dos super-heróis e, em 2017, disse que gostaria de interpretar o super-herói Dick Grayson no filme "Asa Noturna" (também da DC Comics), assim que foi anunciado.

Após o fim da banda com os irmãos, ele se lançou como ator e chegou a atuar em "Jumanji: Bem Vindo à Selva" e no seriado "Kingdom". Em dezembro de 2018, se casou com a atriz Priyanka Chopra em um palácio na Índia.

Folhapress