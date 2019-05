Neymar recebe visita surpresa de Will Smith e fica em choque

O jogador Neymar, 27, teve a sua reação gravada ao receber, de surpresa, o ator Will Smith, 50. O americano passou por Paris para divulgar o longa "Aladdin", que estreia dia 23 de maio no Brasil.



Smith faz o papel de gênio no filme. Quando ele chegou perto do jogador, Neymar estava distraído no celular e ficou atônito ao ver Smith entrando na sala. Ele só conseguiu dizer as palavras "Mas que surpresa, hein?" e os dois caíram no riso.

Mais tarde, nas redes sociais, Neymar publicou uma foto ao lado do ator com a legenda em inglês: "Um dos melhores dias da minha vida. Feliz por ver você, cara. Você é o melhor".

O filme "Aladdin" é mais uma aposta da Disney de reproduzir clássicos modernizados e em versão live-action. A produção é inspirada na animação de 1992. O ator egípcio Mena Massoud, 27, é o protagonista do longa, e Jasmine tem a interpretação da atriz britânica Naomi Scott.

Folhapress