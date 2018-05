Neymar encanta internautas com foto em família

Aproveitando alguns dias de descanso, Neymar Jr. curtiu o sábado (19) ao lado da família. O jogador de futebol, que mora em Paris, na França, publicou uma foto com a mãe, Nadine, a irmã, Rafaella, e o filho, David Lucca.

Na imagem, eles aparecem sentados em uma mesa, com o almoço já terminado. Em outros vídeos, publicados pelo jogador no Insta Stories, Neymar relaxa no colo da mãe no sofá, enquanto assistem TV.

Recentemente, ele foi tietado por Simone, da dupla com Simaria. O filho da cantora, Henry, realizou o sonho de bater uma bolinha com o craque.

