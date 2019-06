Neymar beija herdeira milionária e curte festa com Medina regada a bebida

Na madrugada da quarta-feira (26), Neymar, 27, foi à festa de aniversário do jogador do Real Madrid Vinicius Júnior em uma casa noturna na região da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, e acabou sendo flagrado trocando beijos com uma jovem. O momento foi registrado em um vídeo publicado pelo amigo de Neymar, Diogo Canto .



Segundo o jornal Extra, tratava-se da jovem estudante de engenharia Isabela Leonetti, 25. A carioca é herdeira de uma empresa de cartão de créditos avaliada em US$ 2 bilhões (cerca de R$ 7,6 bilhões) e já conhecia Neymar, tendo, inclusive, o paquerado outras vezes. Gabriel Medina, 25, também estava na festa e foi pego beijando uma loira.

Após a celebração, os dois amigos curtiram a manhã em uma piscina com borda infinita dentro de um hotel na mesma região, cercados por outros amigos, mulheres e cervejas.

Folhapress