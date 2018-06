A Netflix renovou a controversa 13 Reasons Why para a terceira temporada, e a notícia não foi exatamente muito bem recebida pelo público. Enquanto muitos questionavam a necessidade da renovação, o CEO da Netflix foi categórico: "Não gosta? Não assista."

Reed Hastings foi questionado sobre a renovação durante a reunião anual dos acionistas, feita via conferência virtual, e abriu o jogo:

"É controverso", confessou. "Mas ninguém é obrigado a assistir. 13 Reasons Why é conteúdo engajador que tem sido muito popular e de sucesso."

Netflix responde sobre a controversa renovação de 13 Reasons Why. (Foto: Divulgação)



Segundo o Nielsen, a segunda temporada de 13 Reasons Why teria atraído 6 milhões de espectadores nos Estados Unidos no primeiro final de semana, com a maior parte do público composta por adolescentes ou adultos até os 34 anos.

Desde a primeira temporada, muitos profissionais envolvidos com saúde mental e ativistas têm demonstrado preocupação com o conteúdo da série, sua abordagem e os perigos da ideação suicida. Para a segunda temporada, a Netflix adicionou um aviso antes do primeiro episódio, e recentemente aumentou as opções de controle parental para que certos títulos possam ser acessíveis apenas com senha.

A queda na aprovação da crítica da primeira temporada para a segunda de 13 Reasons Why foi visível. Enquanto a estreante acumulou 80% de aprovação no Rotten Tomatoes, a segunda despencou para 27%. Leia aqui a nossa avaliação.

