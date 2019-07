Netflix perde seriado “Friends” para novo rival

O mercado de transmissão via internet está cada vez mais aquecido. E a nova culpada por isso é a WarnerMedia. A empresa que surgiu de uma parceria entre a Warner e o conglomerado de telecomunicações AT&T deve lançar sua própria plataforma de conteúdo digital no ano que vem. Pior para a Netflix, que se vê uma rival ameaçar seu reinado e, de quebra, ainda perde o direito de uma de suas principais atrações, a comédia Friends.

Previsto para ser lançado em março do ano que vem nos Estados Unidos – e sem previsão para desembarcar por aqui –, o HBO Max trará cerca de 10 mil horas de conteúdo transmitido pela internet, incluindo seriados como Riverdale e Batwoman, além de clássicos como The Fresh Prince of Bel-Air, estrelado por Will Smith, e todos os 236 episódios da sitcom nova-iorquina Friends, que deixará o catálogo da Netflix.

A informação foi confirmada pela Netflix em um comentário na conta oficial da companhia no Twitter. Na mensagem, o perfil afirma que o seriado deixara de ser transmitido pela plataforma no começo de 2020, nos Estados Unidos. Ainda não há maiores informações sobre a presença da atração no catálogo brasileiro.

O mercado de transmissão via internet está cada vez mais aquecido. E a nova culpada por isso é a WarnerMedia. A empresa que surgiu de uma parceria entre a Warner e o conglomerado de telecomunicações AT&T deve lançar sua própria plataforma de conteúdo digital no ano que vem. Pior para a Netflix, que se vê uma rival ameaçar seu reinado e, de quebra, ainda perde o direito de uma de suas principais atrações, a comédia Friends.

Previsto para ser lançado em março do ano que vem nos Estados Unidos – e sem previsão para desembarcar por aqui –, o HBO Max trará cerca de 10 mil horas de conteúdo transmitido pela internet, incluindo seriados como Riverdale e Batwoman, além de clássicos como The Fresh Prince of Bel-Air, estrelado por Will Smith, e todos os 236 episódios da sitcom nova-iorquina Friends, que deixará o catálogo da Netflix.

A informação foi confirmada pela Netflix em um comentário na conta oficial da companhia no Twitter. Na mensagem, o perfil afirma que o seriado deixara de ser transmitido pela plataforma no começo de 2020, nos Estados Unidos. Ainda não há maiores informações sobre a presença da atração no catálogo brasileiro.

MSNMaria Clara EstrêlaSandy Swamy