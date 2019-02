"Stranger Things" continua sendo um fenômeno na Netflix. Quase dois anos após o lançamento dos últimos episódios, a ansiedade para a terceira temporada só aumenta.

Dispostos a conseguirem uma prévia do que vem por aí, os fãs da série se manifestaram nas redes sociais e conseguiram fazer a emissora liberar um teaser - só que NÃO foi o que a gente esperava.

“Todo mundo fica gritando comigo, pedindo o trailer de 'Stranger Things 3', e honestamente esse foi o melhor que eu pude fazer…”, escreveu a emissora, divulgando a foto do trailer de maquiagem do elenco.

A brincadeira deixou alguns fãs ainda mais revoltados pela espera. "Não achei justo!", escreveu um. "Eu quero o trailer de Stanger Things 3",pediu outro. "Eu to morta!", finalizou outra.



Foto: Reprodução/Instagram

3ª temporada de "Stranger Things" na Netflix

Na continuação de "Stranger Things", já sabemos que a pequena cidade de Hawkins vai passar por algumas transformações, um novo monstro vai assombrar as crianças e Steven (Joe Keery) vai trabalhar em uma sorveteria.

E tem mais: três personagens chegam para fazer parte do elenco. Um deles será o prefeito da cidade de Hawkins, batizado de Larry Kline; a história também terá um novo repórter, chamado Bruce, preconceituoso e anti-ético; além de uma senhora de 70 anos que dará conselhos para a turminha.

A terceira temporada, que promete ser ainda MAIS tensa do que as anteriores, chega à Netflix no dia 4 de julho de 2019. Preparados?

Msn