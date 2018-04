Netflix encomenda série alemã inspirada em A Onda e outras produções

A Netflix anunciou a produção de várias novas séries originais europeias durante um evento para a imprensa que ocorreu nesta quarta-feira, em Roma. Entre elas está uma nova série sobre a origem do futebol, que terá roteiro do criador de Downton Abbey, Julian Fellowes, e uma alemã baseada no longa A Onda.

Foto: Reprodução

The English Game terá seis episódios. Coprodução entre a Netflix e a britânica 42, a série vai tratar da invenção do futebol moderno, e como aqueles envolvidos nesta arte conseguiram alcançar um público global e várias classes diferentes — segundo informou o próprio VP de originais internacionals, Eric Barmack.

O serviço também trará a sua primeira série de língua holandesa. A produção ainda não tem título, mas será ambientada em Amsterdam acompanhando um grupo de adolescentes privilegiados que conseguem abrir um portal demoníaco para a Era de Ouro dos Países Baixos.

Da França virá Mortel , "que conta a história de adolescentes forçados à convivência por forças sobrenaturais; a Alemanha produzirá The Wave , drama baseado no filme homônimo ( A Onda ) que por sua vez é inspirado em fatos reais. A série vai seguir um grupo de adolescentes rebeldes que encabeçam um movimento político que acaba tomando um rumo assustador. A produção é em parceria com a Sony Pictures Television.

Por fim, a Itália trará Luna Negra , baseada em um manuscrito sobre mulheres acusadas de bruxaria durante o Século 17.

Nenhuma das atrações tem previsão de estreia.

Adoro Cinema