Netflix divulga trailer de 'Sintonia', série com criação de KondZilla

A Netflix liberou nesta quinta-feira (11) o primeiro trailer oficial da série brasileira 'Sintonia', com criação de KondZilla, produtor que alçou o funk ostentação ao sucesso com videoclipes no YouTube. O lançamento será no dia 9 de agosto.

Nas imagens, é mostrada a vida de três moradores da favela: Doni (MC Jottapê), um músico que pensa em fazer história; Nando (Christian Malheiros), o melhor amigo dele que acaba se envolvendo com o lado errado; e Rita (Bruna Mascarenhas), uma moça rebelde. A garota também faz a sua estreia na dramaturgia.

A série contará com seis episódios e mostrará o ponto de vista dos três personagens diferentes, fazendo uma conexão com a música, crime e religião em São Paulo.

FolhapressMaria Clara EstrêlaSandy Swamy