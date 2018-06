Netflix confirma terceira temporada de 3% para 2019

Através de um vídeo divulgado em suas redes sociais, a Netflix anunciou hoje a terceira temporada de 3%, esperada para 2019. Confira:







A plataforma revelou também a sinopse do novo ano: "A próxima temporada de 3% dará a nossos amados personagens mais do que as injustas do Maralto e Continente. Dando seguimento aos eventos do Processo 105, seremos apresentados ao novo mundo da Concha. O que será necessário para esta nova comunidade prosperar?".

3% é um thriller ambientado em um futuro pós-apocalíptico, onde somente 3% da população é aceita em uma sociedade privilegiada após todos serem submetidos a um processo intenso e competitivo. As duas temporada de 3% já estão disponíveis na Netflix.





Omelete