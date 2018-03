Netflix compartilha depoimentos de vítimas de abuso e estupro sobre a série

A Netflix compartilhou hoje um vídeo com sobreviventes de abuso e estupro revelando as influências positivas da discussão levantada por 13 Reasons Why. Confira:





A Netflix Brasil também compartilhou um vídeo com vítimas de bullying relatando suas experiências. Confira:

13 Reasons Why já encerrou as gravações da sua segunda temporada, mas a série ainda não definiu uma data de estreia para o novo ano.

